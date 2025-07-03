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السيد إبراهيم أمين السيد: العامل الأول في الانتصار الإيراني هو الإمام السيد علي الخامنئي والثاني الشعب العظيم في وطنيته والثالث القوات المسلحة والرابع هو الدولة في الجمهورية الإسلامية