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رئيس المجلس السياسي لحزب الله السيد إبراهيم أمين السيد: الوضوح يلزم الناس أن تتحمل مسؤولياتها وأنا أقول لكل هذه الطواغيت أنتظروا قدوم الجيل الغاضب والمنتقم ولن يقف الزمن فهذا الجيل قادم المهم أن نسلمه الراية مرفوعة