الخميس   
   03 07 2025   
   7 محرم 1447   
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    سرايا القدس: قصفنا مقر قيادة وسيطرة تابع لجيش العدو الصهيوني محيط مسجد خضرة شمال مدينة خانيونس بصاروخ (107) الدولي وحققنا فيه إصابة مباشرة