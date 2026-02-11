الأربعاء   
   11 02 2026   
   22 شعبان 1447   
   بيروت 14:36
    أمين عام حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة ابرق برسالتي تهنئة إلى الامام السيد علي الخامنئي والرئيس بزشكيان بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وزير الدفاع الايراني: المشاركة الحاشدة في ذكرى انتصار الثورة أقوى من أي قنبلة وصاروخ

      وزير الأمن الايراني: الوفاق الوطني تحقق بمشاركة الشعب في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية

      مراقبو الإقتصاد واصلوا جولاتهم التفتيشية في محافظة النبطية وقضاءي حاصبيا والزهراني

