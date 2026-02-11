الأربعاء   
   11 02 2026   
   22 شعبان 1447   
   بيروت 14:35
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الديوان الأميري القطري: أمير قطر بحث مع أمين مجلس الأمن القومي الإيراني الأوضاع بالمنطقة وجهود خفض التصعيد

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وزير الدفاع الايراني: المشاركة الحاشدة في ذكرى انتصار الثورة أقوى من أي قنبلة وصاروخ

      وزير الدفاع الايراني: المشاركة الحاشدة في ذكرى انتصار الثورة أقوى من أي قنبلة وصاروخ

      وزير الأمن الايراني: الوفاق الوطني تحقق بمشاركة الشعب في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية

      وزير الأمن الايراني: الوفاق الوطني تحقق بمشاركة الشعب في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية

      مراقبو الإقتصاد واصلوا جولاتهم التفتيشية في محافظة النبطية وقضاءي حاصبيا والزهراني

      مراقبو الإقتصاد واصلوا جولاتهم التفتيشية في محافظة النبطية وقضاءي حاصبيا والزهراني