الأربعاء   
   11 02 2026   
   22 شعبان 1447   
   بيروت 13:02
    مراسل المنار: تعزيزات للجيش اللبناني في بلدة عيتا الشعب بعد انباء عن توغل قوة صهيونية عند اطراف البلدة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين ومخيمها بأكثر من 15 مدرعة عسكرية

      صحة غزة: 5 شهداء و20 جريحاً جراء العدوان الصهيوني على قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

      تقرير مصور | مهرجان الفجر السينمائي بنسخته الرابعة والأربعين في ايران

