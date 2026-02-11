الرئيس الايراني تلقى رسالتي تهنئة من الملك السعودي وولي العهد بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الاسلامية اعربا فيهما عن تمنياتهما له بدوام الصحة والنجاح وللحكومة والشعب بمزيد من التقدم والازدهار