الأربعاء   
   11 02 2026   
   22 شعبان 1447   
   بيروت 11:29
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الخارجية الإيرانية: مستعدون للتفاوض على نسبة تخصيب اليورانيوم وحجم مخزونه المخصب

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تشرع بهدم منزل في بلدة بيت عوا جنوب الخليل

      مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تشرع بهدم منزل في بلدة بيت عوا جنوب الخليل

      المركز الوطني للجيوفيزياء : هزة أرضية بقوة 2.6 درجات حدد موقعها في منطقة ابل السقي

      المركز الوطني للجيوفيزياء : هزة أرضية بقوة 2.6 درجات حدد موقعها في منطقة ابل السقي

      شمخاني: الحرب إذا اندلعت ستؤثر على العالم نظراً لقدرات المنطقة في إنتاج الطاقة

      شمخاني: الحرب إذا اندلعت ستؤثر على العالم نظراً لقدرات المنطقة في إنتاج الطاقة