الخميس   
   03 07 2025   
   7 محرم 1447   
   بيروت 19:31
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    مراسل المنار: السيارة المدنية التي طالها الاعتداء على اوتوستراد خلدة استهدفت من العدو بصاروخين وهناك اصابات