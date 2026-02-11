الأربعاء   
    الرئيس بزشكيان: نحن بحاجة إلى الوحدة والتضامن الداخلي في هذه الفترة للوقوف بوجه التهديدات والمؤامرات

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      بزشكيان: خلال التطورات الأخيرة التي حاول فيها العدو الاعتداء علينا سعت الدول المجاورة لخفض التوتر

      بزشكيان: الوضع المعيشي للشعب الإيراني هو أهم هاجس في هذه الفترة وسنعمل على تأمين احتياجاته

      بزشكيان: لا نسعى لامتلاك سلاح نووي ويجب هدم جدار عدم الثقة الذي بنته واشنطن وأوروبا

