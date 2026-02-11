الأربعاء   
   11 02 2026   
   22 شعبان 1447   
   بيروت 09:55
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الرئيس بزشكيان: أميركا والدول الأوروبية فشلوا في مواجهة الثورة الاسلامية

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      بزشكيان: الوضع المعيشي للشعب الإيراني هو أهم هاجس في هذه الفترة وسنعمل على تأمين احتياجاته

      بزشكيان: الوضع المعيشي للشعب الإيراني هو أهم هاجس في هذه الفترة وسنعمل على تأمين احتياجاته

      بزشكيان: لا نسعى لامتلاك سلاح نووي ويجب هدم جدار عدم الثقة الذي بنته واشنطن وأوروبا

      بزشكيان: لا نسعى لامتلاك سلاح نووي ويجب هدم جدار عدم الثقة الذي بنته واشنطن وأوروبا

      بزشكيان: يجب أن نعزز علاقاتنا الأخوية مع جيراننا

      بزشكيان: يجب أن نعزز علاقاتنا الأخوية مع جيراننا