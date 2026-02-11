الأربعاء   
   11 02 2026   
   22 شعبان 1447   
   بيروت 06:49
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    المدير العام لوزارة الصحة في غزة: نقص الأدوية يقدر بـ46% بسبب تقويض دخول المساعدات

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      غارة جوية شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة

      غارة جوية شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة

      وسائل اعلام كندية: مقتل 10 أشخاص بينهم المشتبه به في حادث إطلاق نار بمقاطعة كولومبيا البريطانية بكندا

      وسائل اعلام كندية: مقتل 10 أشخاص بينهم المشتبه به في حادث إطلاق نار بمقاطعة كولومبيا البريطانية بكندا

      الشرطة الكندية: مقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات جراء إطلاق نار في مدرسة ثانوية بمقاطعة كولومبيا البريطانية

      الشرطة الكندية: مقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات جراء إطلاق نار في مدرسة ثانوية بمقاطعة كولومبيا البريطانية