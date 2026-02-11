الأربعاء   
   11 02 2026   
   22 شعبان 1447   
   بيروت 02:10
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار : محلقة اسرائيلية معادية من نوع ” كواد كوبتر” القت عبوة متفجرة على المنزل المستهدف في بلدة بليدا بالقنابل الصوتية بعد مغادرة اصحابه

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وزير الخارجية الفرنسي: إحالة ملف أحد الدبلوماسيين إلى القضاء بشبهة التورط مع أبستين

      وزير الخارجية الفرنسي: إحالة ملف أحد الدبلوماسيين إلى القضاء بشبهة التورط مع أبستين

      إطلاق نار مكثف من آليات الاحتلال وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

      إطلاق نار مكثف من آليات الاحتلال وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

      قوات الاحتلال تصادر مركبة خلال اقتحام ضاحية شويكة شمالي مدينة طولكرم

      قوات الاحتلال تصادر مركبة خلال اقتحام ضاحية شويكة شمالي مدينة طولكرم