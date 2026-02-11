الأربعاء   
    مراسل المنار: محلقة معادية القت قنبلة صوتية في محيط منزل مأهول في بلدة بليدا

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مراسل المنار : محلقة اسرائيلية معادية من نوع ” كواد كوبتر” القت عبوة متفجرة على المنزل المستهدف بالقنابل الصوتية بعد مغادرة اصحابه

      وزارة الخارجية الدنماركية: نُدين قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي توسيع نطاق السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية

      الاحتلال ينسف مبانٍ سكنية في المناطق الشرقية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

