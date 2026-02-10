الثلاثاء   
   10 02 2026   
   21 شعبان 1447   
   بيروت 19:40
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبدالسلام التقى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني في العاصمة العمانية مسقط

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الداخلية اللبنانية وضعت خطا ساخنا وموقعا إلكترونيا في تصرف الناخبين والمرشحين لإرسال الاستفسارات والشكاوى

      الداخلية اللبنانية وضعت خطا ساخنا وموقعا إلكترونيا في تصرف الناخبين والمرشحين لإرسال الاستفسارات والشكاوى

      مصدر لقناة المسيرة: لقاء عبدالسلام مع لاريجاني بحث العلاقات الثنائية إلى جانب التطورات في المنطقة ومنها المباحثات حول الملف النووي الإيراني

      مصدر لقناة المسيرة: لقاء عبدالسلام مع لاريجاني بحث العلاقات الثنائية إلى جانب التطورات في المنطقة ومنها المباحثات حول الملف النووي الإيراني

      حفل توقيع كتاب “فنّ التفاوض وحلّ النزاعات” في النبطية

      حفل توقيع كتاب “فنّ التفاوض وحلّ النزاعات” في النبطية