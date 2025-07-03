الخميس   
   03 07 2025   
   7 محرم 1447   
   بيروت 16:25
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    السيد الحوثي: العدو منذ تشكيله كعصابات والغرب يدعمه ليؤدي دوراً وظيفياً هو نفس الدور الإجرامي الذي يمارسه ضد الشعب الفلسطيني وضد أمتنا