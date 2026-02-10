الثلاثاء   
   10 02 2026   
   21 شعبان 1447   
   بيروت 12:25
    انطلاق مهلة تقديم تصاريح الترشيح للانتخابات النيابية للعام ٢٠٢٦ وسط استكمال التحضيرات الإدارية واللوجستية اللازمة لهذه المرحلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      تراجع أسعار الدولار والذهب والنفط… وماكرون يقترح اقتراضاً أوروبياً مشتركاً

      لافروف: لا تفاؤل مفرطاً حيال واشنطن

      اطلاق حملة المليون توقيع دعماً لحقوق الأسرى في سجون الاحتلال

