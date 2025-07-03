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السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي:على مدى 21 شهرا وبمرأى ومسمع من المسلمين يواصل العدو الصهيوني المجرم إبادته الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة