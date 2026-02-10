الخارجية الإيرانية: إيران تعتبر أي تحرك من الكيان الإسرائيلي يكون بالتنسيق مع الولايات المتحدة ولذا الرد الإيراني على أي اعتداء سيكون قوياً وحازماً ومؤلماً