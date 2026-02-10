الخارجية الإيرانية: إن الطرف الذي نتفاوض معه هو الولايات المتحدة وعلى واشنطن أن تقرر ما إذا كانت ستتصرف بشكل مستقل بعيداً عن الضغوط وممارسات النفوذ التي تضر بالمنطقة