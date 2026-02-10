الثلاثاء   
   10 02 2026   
   21 شعبان 1447   
   بيروت 08:16
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    قوة خاصة إسرائيلية تعتقل الشاب معتز علاونة بعد محاصرة منزل في حي السويطات بمدينة جنين شمال الضفة الغربية

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      جرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة

      جرحى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة

      وزير الخارجيّة الروسي: الطريق لا يزال طويلاً أمام المفاوضات مع أوكرانيا

      وزير الخارجيّة الروسي: الطريق لا يزال طويلاً أمام المفاوضات مع أوكرانيا

      قوات الاحتلال تعتقل 6 فلسطينيين من قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس

      قوات الاحتلال تعتقل 6 فلسطينيين من قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس