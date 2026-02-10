الثلاثاء
10 02 2026
21 شعبان 1447
بيروت 04:24
Ar
En
Fr
Es
لبنان
العالم
عربي واقليمي
دولي
نشرات الأخبار
البرامج
خطاب الأمين
السيد نصرالله
رياضة
إقتصاد
منوعات
الصحف
المزيد
البث المباشر
الثلاثاء
21 شعبان 1447
الإمساك
05:05
صلاة الصبح
05:13
الشروق
06:28
الظهر
11:52
العصر
14:54
المغرب
17:35
العشاء
18:27
منتصف الليل
23:07
إمساكيات باقي المناطق
مواقيت الصلاة
بحث
الرئيسية
لبنان
نشرات الأخبار
البرامج
خطاب الأمين
السيد نصر الله
رياضة
منوعات
الصحف
عربي واقليمي
دولي
المزيد
فيديو
اللغة
ع
En
Fr
Es
مواقيت الصلاة
الاشتراك للحصول على ملخص أسبوعي على بريدك
اشتراك
آخر الأخبار
خطاب الأمين
لبنان
إقليمي ودولي
العدو
اقتصاد
نشرات الأخبار
نشرة أخبار 19:30
نشرة محليات
نشرة أخبار 23:30
نشرة أخبار 15:30
نشرة أخبار 11:30
البرامج
كلمات السيد حسن نصرالله
برامج عامة
برامج سياسية
وثائقيات
أفلام ومسلسلات
منوعات
فيديو
صحة وبئية
بيئة ومنوعات
تكنولوجيا
ثقافي وديني
رياضة
كرة قدم
كرة سلة
تنس
كأس العالم
رياضات مختلفة
مواقع وخدمات
English
Français
Español
واتس اب المنار
مواقيت الصلاة
القناة
ترددات البث
من نحن
إتصل بنا
المواقع
الإنكليزي
الفرنسي
الأسباني
الاشتراك للحصول على ملخص أسبوعي على بريدك
اشتراك
وسائل إعلام أمريكية: الشرطة تعتقل طلاباً عقب احتجاجات طلابية ضد إدارة الهجرة في مدينة أورورا بولاية إلينوي
10-02-2026 02:52 صباحًا
مواضيع ذات صلة
كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب
18:47
قوات الاحتلال تعتقل الشاب منصور الحاج حمد خلال اقتحام حي خلة الإيمان في منطقة الجبل الشمالي بنابلس بالضفة الغربية
02:42
رويترز : أكبر مصفاة للنفط في فنزويلا تخرج عن الخدمة بعد انقطاع في التيار الكهربائي
02:40
قوات الاحتلال تشن حملة مداهمات للمنازل خلال اقتحام قرية بلعا شرق مدينة طولكرم
02:37