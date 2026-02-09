الإثنين   
   09 02 2026   
   20 شعبان 1447   
   بيروت 20:22
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    شهيد على الأقل وعدد من الجرحى باستهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية قرب سويدي النصر غرب مدينة غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      طليس: الإجراءات السورية على الشاحنات اللبنانية تضرب قطاع النقل والاقتصاد ولقاء ومؤتمر صحافي غدًا في المصنع

      طليس: الإجراءات السورية على الشاحنات اللبنانية تضرب قطاع النقل والاقتصاد ولقاء ومؤتمر صحافي غدًا في المصنع

      إصابة شاب فلسطيني بالرصاص المطاطي خلال المواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفوار جنوب الخليل بالضفة المحتلة

      إصابة شاب فلسطيني بالرصاص المطاطي خلال المواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفوار جنوب الخليل بالضفة المحتلة

      مقدمة نشرة اخبار المنار الرئيسية ليوم الاثنين في 9-2-2026

      مقدمة نشرة اخبار المنار الرئيسية ليوم الاثنين في 9-2-2026