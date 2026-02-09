النائب حسن عزالدين: شعبنا يحتفظ بحقه في الدفاع عن سيادته وأمن وطنه وحماية سلمه الأهلي وهو الذي يمارس استراتيجية الصمود والصبر والثبات ويدرك اللحظة المناسبة لكيفية الرد على غطرسة العدو