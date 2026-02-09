الشيخ قاسم: الضغط على رئيس الجمهورية لا يتوقف من كل الدول الكبرى ومن الدول العربية وهم يضغطون عليه من اجل ان يقوم بإجراءات لايجاد شرخ بينه وبيننا يعني بين الدولة برأسها وبين المقاومة وجمهور المقاومة