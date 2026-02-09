الإثنين   
    الشيخ قاسم: الضغط على رئيس الجمهورية لا يتوقف من كل الدول الكبرى ومن الدول العربية وهم يضغطون عليه من اجل ان يقوم بإجراءات لايجاد شرخ بينه وبيننا يعني بين الدولة برأسها وبين المقاومة وجمهور المقاومة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الشيخ قاسم: علينا ان نركز على هدفين اولا ً وقف العدوان بكل مستلزماته وثانياً : اخراج لبنان من ازمته المالية والاقتصادية والاجتماعية

      الشيخ قاسم: اعلموا ان هذه المرحلة هي المرحلة التي ترسم المستقبل بالوحدة الوطنية والتعاون بين الدولة والجيش والحكومة والشعب والمقاومة نصنع مستقبل لبنان

      الشيخ قاسم: لا احد “يلعب” بيننا وبين رئيس الجمهورية فالحمد لله زيارة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة الى رئيس الجمهورية كانت زيارة جيدة للمتابعة وللتنسيق وتنظيم الخلاف ومواجهة التحديات