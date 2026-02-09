الإثنين   
    الشيخ قاسم: هذا كله من اجل ماذا ؟هذا كله من اجل الضغط الكبير ومن اجل تصفية اي حضور اي قوة اي عنوان يقول لاسرائيل لا او يمكن ان يساعد على اعادة نهضة لبنان

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الشيخ قاسم: اعلموا ان هذه المرحلة هي المرحلة التي ترسم المستقبل بالوحدة الوطنية والتعاون بين الدولة والجيش والحكومة والشعب والمقاومة نصنع مستقبل لبنان

      الشيخ قاسم: لا احد “يلعب” بيننا وبين رئيس الجمهورية فالحمد لله زيارة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة الى رئيس الجمهورية كانت زيارة جيدة للمتابعة وللتنسيق وتنظيم الخلاف ومواجهة التحديات

      الشيخ قاسم: صحيح انه يوجد اختلاف في الاسلوب في بعض الامور لكن من الموقع الوطني كلانا مع وقف العدوان وكلانا يريد تحرير لبنان وكلانا لا يريد الفتنة وكلانا يعيش جو اننا نريد ان ننهض بلبنان

