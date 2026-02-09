الشيخ قاسم: هذا كله من اجل ماذا ؟هذا كله من اجل الضغط الكبير ومن اجل تصفية اي حضور اي قوة اي عنوان يقول لاسرائيل لا او يمكن ان يساعد على اعادة نهضة لبنان