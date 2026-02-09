الشيخ قاسم: دخلت قوة اسرائيلية راجلة الى بلدة الهبارية واخذت المسؤول في الجماعة الاسلامية عن حاصبيا ومرجعيون من منزله وخربت في المكان على مرأى ومسمع من الجميع