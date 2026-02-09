الإثنين
عاجل
الشيخ قاسم: اللقاء القيادي بين حزب الله وحركة أمل ناقش الانتخابات وكيفية التعاون وتسريع وإعادة الإعمار ومواجهة العدوان
09-02-2026 16:41 مساءً
مواضيع ذات صلة
كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب
18:47
الشيخ قاسم: لا احد “يلعب” بيننا وبين رئيس الجمهورية فالحمد لله زيارة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة الى رئيس الجمهورية كانت زيارة جيدة للمتابعة وللتنسيق وتنظيم الخلاف ومواجهة التحديات
16:49
الشيخ قاسم: صحيح انه يوجد اختلاف في الاسلوب في بعض الامور لكن من الموقع الوطني كلانا مع وقف العدوان وكلانا يريد تحرير لبنان وكلانا لا يريد الفتنة وكلانا يعيش جو اننا نريد ان ننهض بلبنان
16:48
الشيخ قاسم: الضغط على رئيس الجمهورية لا يتوقف من كل الدول الكبرى ومن الدول العربية وهم يضغطون عليه من اجل ان يقوم بإجراءات لايجاد شرخ بينه وبيننا يعني بين الدولة برأسها وبين المقاومة وجمهور المقاومة
16:48