الخميس   
   03 07 2025   
   7 محرم 1447   
   بيروت 14:51
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    عاجل

    عاجل | 91 شهيدًا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ فجر اليوم