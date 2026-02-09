الإثنين   
   09 02 2026   
   20 شعبان 1447   
   بيروت 15:02
    سلام: كلفت وزير الخارجية والمغتربين التحرك الفوري ومتابعة هذه القضية مع الأمم المتحدة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      “جبهة العمل” استنكرت جريمة اختطاف مواطن في الهبارية

      رئيس الحكومة نواف سلام: توغل قوات اسرائيلية واختطاف المواطن عطوي يشكل اعتداء فاضحا على سيادة لبنان وخرقا لإعلان وقف الأعمال العدائية

      رئيس الحكومة نواف سلام يدين قيام “اسرائيل” باختطاف المواطن اللبناني عطوي عطوي من منزله في الهبارية

