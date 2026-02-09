الإثنين   
    الامام السيد علي الخامنئي: الشعب الإيراني مقاوم وصامد وهو يحيي ثورته بعد 47 عاماً وتصدى لأعدائه وأحبطهم عبر اتحاده وعزيمته

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      اعلام فلسطيني: استشهاد مزارع إثر إصابته بطلق ناري من جيش الاحتلال جنوب شرق دير البلح وسط قطاع غزة

      تقرير مصور | إيران بين الحصار والتعزيز العسكري…47 عامًا من بناء القوة والدفاع

      تقرير مصور | الاحتلال يواصل تهجير الفلسطينيين مطالبات بالإخلاء تصل بلدة عرابة جنوب جنين

