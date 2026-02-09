الإثنين   
   09 02 2026   
   20 شعبان 1447   
   بيروت 13:07
    قيادة الجيش اللبناني تنفي ما نشرته إحدى الصحف المحلية عن لقاء بين ضابط في الجيش وآخر من الجيش الإسرائيلي في الولايات المتحدة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      اعلام فلسطيني: استشهاد مزارع إثر إصابته بطلق ناري من جيش الاحتلال جنوب شرق دير البلح وسط قطاع غزة

      تقرير مصور | إيران بين الحصار والتعزيز العسكري…47 عامًا من بناء القوة والدفاع

      تقرير مصور | الاحتلال يواصل تهجير الفلسطينيين مطالبات بالإخلاء تصل بلدة عرابة جنوب جنين

