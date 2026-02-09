الإثنين   
   09 02 2026   
   20 شعبان 1447   
   بيروت 11:08
    مراسل المنار: عملية اختطاف عطوي عطوي تزامنت مع تحليق مسيرات ومروحيات معادية

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قاليباف: التنسيق بين الدبلوماسية والميدان يسير بأعلى درجات الحكمة

      اقتحامات متواصلة للاحتلال في شمال رام الله واعتقالات جنوب القدس والضفة

      مراسل المنار: القوة الصهيونية التي اختطفت مسؤول الجماعة الإسلامية نفذت العملية في الأطراف الشمالية للهبارية عند الواحدة فجرا

