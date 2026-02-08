الأحد   
   08 02 2026   
   19 شعبان 1447   
   بيروت 18:16
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    وزارة الصحة اللبنانية : تلقينا بكثير من الاستغراب البيان الصادر عن دولة الكويت الشقيقة في شأن إدراج 8 مستشفيات لبنانية على القائمة الوطنية للإرهاب

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      بريطانيا تفتح تحقيقًا في تعويضات نهاية خدمة بيتر ماندلسون بعد إقالته بسبب صلاته بإبستين

      بريطانيا تفتح تحقيقًا في تعويضات نهاية خدمة بيتر ماندلسون بعد إقالته بسبب صلاته بإبستين

      عملية واسعة لامن الدولة ضمن نطاق كهرباء زحلة

      عملية واسعة لامن الدولة ضمن نطاق كهرباء زحلة

      رئيس الحكومة نواف سلام يطلب من رئيس وحدة ادارة الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء التوجه الى طرابلس ومتابعة موضوع المبنى المنهار

      رئيس الحكومة نواف سلام يطلب من رئيس وحدة ادارة الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء التوجه الى طرابلس ومتابعة موضوع المبنى المنهار