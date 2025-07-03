الخميس   
   03 07 2025   
   7 محرم 1447   
   بيروت 13:16
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    القناة 12 العبرية: الولايات المتحدة تجري اتصالات مع إيران لفتح مفاوضات جديدة بشأن الاتفاق النووي بدءاً من الأسبوع المقبل في أوسلو