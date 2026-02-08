الأحد   
   08 02 2026   
   19 شعبان 1447   
   بيروت 19:48
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    مسؤول العلاقات الدولية في حزب الله عمار الموسوي: حصر السلاح لن يحل أزمات لبنان المرتبطة بالفساد والأزمات الداخلية وسلاح المقاومة ليس موجّهًا إلى الداخل ولن يكون كذلك

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مقدمة نشرة اخبار المنار الرئيسية ليوم الأحد في 8-2-2026

      مقدمة نشرة اخبار المنار الرئيسية ليوم الأحد في 8-2-2026

      فرق الدفاع المدني تواصل اعمال رفع الانقاض بعد انهيار مبنى مأهول في حي التبانة بمدينة طرابلس

      فرق الدفاع المدني تواصل اعمال رفع الانقاض بعد انهيار مبنى مأهول في حي التبانة بمدينة طرابلس

      تقرير مصور | وزير الصحة يفتتح اقساماً جديدة في مستفى دار الحكمة في بعلبك

      تقرير مصور | وزير الصحة يفتتح اقساماً جديدة في مستفى دار الحكمة في بعلبك