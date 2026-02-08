الأحد   
   08 02 2026   
   19 شعبان 1447   
   بيروت 16:43
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: النظام الصحي في السودان يتعرّض للهجوم مجددًا واستمرار استهداف المنشآت الصحية يزيد من معاناة المدنيين

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن التخصيب حق سيادي غير قابل للتنازل

      وزير الخارجية الإيراني يؤكد أن التخصيب حق سيادي غير قابل للتنازل

      مراسل المنار: إنهيار مبنى سكني في منطقة التبانة في طرابلس وانقاذ عدد من السكان تحت الانقاض وعمليات البحث مستمرة

      مراسل المنار: إنهيار مبنى سكني في منطقة التبانة في طرابلس وانقاذ عدد من السكان تحت الانقاض وعمليات البحث مستمرة

      سلام يختتم زيارته إلى الجنوب بافتتاح سوق في النبطية

      سلام يختتم زيارته إلى الجنوب بافتتاح سوق في النبطية