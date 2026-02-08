الأحد   
    عراقجي: إذا تقرر استمرار المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن فستكون مقتصرة على الملف النووي

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      النائب علي حسن خليل للرئيس نواف سلام من سراي مرجعيون: نحن موجودون اليوم معكَ “يداً بيد” لنؤكد أهمية دور الدولة ورعايتها ومتابعتها لقضية عودة الناس إلى القرى التي تهدمت والتي تتعرض يومياً للعدوانية الإسرائيلية

      النائب علي حسن خليل من سرايا مرجعيون: نؤكد أهمية دور الدولة ورعايتها لعودة أهالي البلدة رغم المحاولات الاسرائيلية لقتل إرادة الحياة في القرى الأمامية

      وزير الخارجية الإيراني: الفارق بين مفاوضات 2015 والمفاوضات الحالية هو الحضور الواضح لدول المنطقة

