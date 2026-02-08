الأحد   
   08 02 2026   
   19 شعبان 1447   
   بيروت 02:45
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    قوات الاحتلال تعتقل شابين خلال اقتحام قرية عصيرة القبلية جنوبي نابلس شمالي الضفة الغربية

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      برلماني أوروبي: يجب أن تعيد أوروبا العلاقات الجيدة مع روسيا لضمان الأمن والاستقرار

      برلماني أوروبي: يجب أن تعيد أوروبا العلاقات الجيدة مع روسيا لضمان الأمن والاستقرار

      رئيس حزب فرنسي: ماكرون أكثر زعيم مكروه في العالم بأسره

      رئيس حزب فرنسي: ماكرون أكثر زعيم مكروه في العالم بأسره

      روسيا والولايات المتحدة تتفقان على إبقاء الوضع الراهن بشأن معاهدة “نيو ستارت”

      روسيا والولايات المتحدة تتفقان على إبقاء الوضع الراهن بشأن معاهدة “نيو ستارت”