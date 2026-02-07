السبت   
    اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي المقتحمة في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة بني نعيم شرق الخليل بالضفة المحتلة

      مستوطنون صهاينة وقوات الاحتلال الإسرائيلي يقتحمون منطقة عين سامية بين كفر مالك والمُغير شمال شرق رام الله بالضفة المحتلة

      قوى الأمن: توقيف مطلوب بجرائم قتل وسرقة في وادي الريحان – عكار شمال لبنان

