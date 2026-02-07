السبت   
   07 02 2026   
   18 شعبان 1447   
   بيروت 22:06
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الاحتلال الاسرائيلي يقتحم بلدة بيتونيا غرب رام الله بالضفة المحتلة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      “أبناء البلدات الجنوبية الحدودية”: للعمل الحثيث على تحقيق مطالب الأهالي بالعودة الآمنة

      “أبناء البلدات الجنوبية الحدودية”: للعمل الحثيث على تحقيق مطالب الأهالي بالعودة الآمنة

      جيش الاحتلال الاسرائيلي يحتجز عددا من الشبان ويفتشهم خلال اقتحامه بلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة المحتلة

      جيش الاحتلال الاسرائيلي يحتجز عددا من الشبان ويفتشهم خلال اقتحامه بلدة بيتا جنوب نابلس بالضفة المحتلة

      العميد مصطفى حمدان يشيد بموقف قائد الجيش دفاعًا عن السيادة والوحدة الوطنية

      العميد مصطفى حمدان يشيد بموقف قائد الجيش دفاعًا عن السيادة والوحدة الوطنية