الخميس   
   03 07 2025   
   7 محرم 1447   
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    القناة 12 العبرية عن مصادر اسرائيلية: في “إسرائيل” متفائلون بشأن إمكانية التوصل لاتفاق شامل يؤدي لوقف الحرب ومستعدون لمناقشة إنهاء الحرب