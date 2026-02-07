السبت   
    وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على القطاع الى 72027 شهيدا و171651 جريحا منذ 7 اكتوبر

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      رئيس الحكومة نواف سلام يزور مدينة بنت جبيل ضمن جولته إلى جنوب لبنان

      دراسة | مسخ الصهيونية.. جيفري ابستين وجزيرة التجنيد

      مدفعية الاحتلال الاسرائيلي تستهدف شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة

