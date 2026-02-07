السبت   
   07 02 2026   
   18 شعبان 1447   
   بيروت 11:14
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار : محلقة معادية القت صباحًا قنبلة صوتية بالقرب من مُزارع في منطقة “جميلة” في اطراف بلدة بليدا

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      عراقجي: لا موعد محددا حاليا لجولة ثانية من المفاوضات لكننا وواشنطن نعتقد أنها يجب أن تعقد قريبا

      عراقجي: لا موعد محددا حاليا لجولة ثانية من المفاوضات لكننا وواشنطن نعتقد أنها يجب أن تعقد قريبا

      رئيس الصومال يحذّر من تداعيات التدخل الإسرائيلي وتقويض النظام الدولي

      رئيس الصومال يحذّر من تداعيات التدخل الإسرائيلي وتقويض النظام الدولي

      رئيس الحكومة في جولة جنوبية: بسط سلطة الدولة يكون ايضا بالكهرباء والمدارس والمستشفيات والطرق

      رئيس الحكومة في جولة جنوبية: بسط سلطة الدولة يكون ايضا بالكهرباء والمدارس والمستشفيات والطرق