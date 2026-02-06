الجمعة   
   06 02 2026   
   17 شعبان 1447   
   بيروت 18:09
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسلة المنار: مجلس الوزراء يقر مبادئ ومعايير التفرغ في الجامعة اللبنانية

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مراسلة المنار: مجلس الوزراء يقر مبادئ ومعايير التفرغ في الجامعة اللبنانية

      مراسلة المنار: مجلس الوزراء يقر مبادئ ومعايير التفرغ في الجامعة اللبنانية

      الوزير ناصر الدين رعى مؤتمر تطوير استراتيجية السياحة الطبية في جامعة الكسليك: القطاع الصحي بقي صامدا رغم الازمات

      الوزير ناصر الدين رعى مؤتمر تطوير استراتيجية السياحة الطبية في جامعة الكسليك: القطاع الصحي بقي صامدا رغم الازمات

      حزب الله: ندين بشدة التفجير الإرهابي الذي نفّذته أيادي الإرهاب التكفيري في مسجد ‏خديجة الكبرى في العاصمة الباكستانية وراح ‏ضحيّته عشرات الشهداء

      حزب الله: ندين بشدة التفجير الإرهابي الذي نفّذته أيادي الإرهاب التكفيري في مسجد ‏خديجة الكبرى في العاصمة الباكستانية وراح ‏ضحيّته عشرات الشهداء