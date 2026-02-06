الجمعة   
    المتحدث باسم وزارة الخارجية اسماعيل بقائي: اختُتمت المفاوضات الإيرانية–الأميركية في مسقط بتفاهم الطرفين على مواصلة الحوار

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      من طهران المحلل السياسي مصيب النعيمي يقرأ أبعاد مفاوضات مسقط

      بقائي: الطرفان وبعد عرض وجهات نظرهما ومطالبهما اتفقا على التشاور مع العواصم لاتخاذ قرار بشأن الجولة المقبلة من المباحثات

      تقرير مصور | مفاوضات نووية بين طهران وواشنطن في مسقط

