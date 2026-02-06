الخارجية العمانية: ركزت هذه المشاورات على تهيئة الظروف الملائمة لاستئناف المفاوضات الدبلوماسية والفنية مع التأكيد على أهميتها في ضوء جهود الطرفين لضمان نجاح هذه المحادثات وتحقيق الأمن والاستقرار الدائمين