الخارجية العمانية: وزير خارجية سلطنة عُمان اكد مجددًا التزام بلاده بمواصلة دعم الحوار وتقريب وجهات نظر الطرفين وأعلن استعداد عُمان للتعاون مع مختلف الشركاء للتوصل إلى حلول سياسية متفق عليها تتماشى مع الأهداف والتطلعات المرجوة