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   03 07 2025   
   7 محرم 1447   
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    رويترز عن مسؤول بالبيت الأبيض: الرئيس يؤمن بأن دول إفريقيا توفر فرصا تجارية تعود بالنفع على شعبنا وشركائنا