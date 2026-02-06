الجمعة   
   06 02 2026   
   17 شعبان 1447   
   بيروت 05:42
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    قوات الاحتلال تقتحم بلدة قباطية جنوب جنين

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: 115  يوماً على قرار وقف إطلاق النار الاحتلال “الإسرائيلي” خرق الاتفاق 1,520 مرة خلفت 556 شهيداً و1500 جريح

      المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: 115  يوماً على قرار وقف إطلاق النار الاحتلال “الإسرائيلي” خرق الاتفاق 1,520 مرة خلفت 556 شهيداً و1500 جريح

      القوات الروسية تدمر 39 مخبأ للقوات الأوكرانية بالطائرات المسيرة

      القوات الروسية تدمر 39 مخبأ للقوات الأوكرانية بالطائرات المسيرة

      الخارجية الروسية: أوروبا لا تزال تلعب دورا تدميريا في مفاوضات أوكرانيا

      الخارجية الروسية: أوروبا لا تزال تلعب دورا تدميريا في مفاوضات أوكرانيا